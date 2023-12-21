波力-KY（8467）與漢翔合作，打進法國空中巴士複材製品供應鏈，預計明年上半年量產且出貨。20日買盤湧現，外資轉賣為買，股價收在漲停價134元，大漲12元，上檔將遭逢20日均139.18元賣壓。

看好航太產業龐大商機，今年從碳纖維冰上曲棍球桿跨足航太產業領域，目前準備進入G2～G5，預計明年上半年開始量產複材次結構件，出貨給法國空巴A320系列，未來訂單預示量約3,600架，規劃在台中航太級複材研發中心專線生產，最大產量4,500～4,800飛機架量。

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