近來多位Fed官員口頭打壓降息預期的說法，衝擊市場投資人信心，道瓊工業指數10個交易日來首度下跌。台股今(21)日受衝擊重挫近200點，最低約來到17442.76點。
台積電ADR收盤暴跌3.69%至100.04美元；聯電ADR也下跌2.01%收7.82美元。台股現貨方面，台積電早盤急挫9元至576元，聯電跌近1.5%至49元。盤面電子股帶頭下殺。
台指期昨日結算，台股震盪收高上漲58.65點，收17635.2點，成交值新台幣3358.14億元。法人表示，隨著外資休假，可能持續影響後續量能。
道瓊工業指數下跌475.92點或1.27%，收37082.00點。標準普爾指數下滑70.02點或1.47%，收4698.35點。那斯達克指數下挫25.28點或1.50%，收14777.94點。費城半導體指數挫跌117.90點或2.86%，收4007.66點。
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