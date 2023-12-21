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和碩（4938）在11月營收繳出1,167.8億元，月減17.88％、年增2.91％，連三個月營收站上千億元；和碩明年將積極發展新事業，包括5G、低軌衛星、雲端伺服器、車電都是發展主力，其中伺服器在明年將有中大型客戶開始發酵，車電則預期有雙位數增幅。

和碩第三季繳出今年以來，最佳的單季每股獲利，每股稅後純益（EPS）1.72元，累計前三季EPS 4.02元，超越去年同期，年增6.53％；其中和碩看好AI PC商機，預估AI將在2025年發酵，但2024年會先看到很多AI PC硬體，ARM架構亦有更大發揮空間可期。

法人看近期熱門的AI PC，十年後手機上因內置了AI晶片，資訊直接在手機內就可完成運算及查詢，就是AI邊緣運算的一環，和碩20日股價開高收高漲1.76％。

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