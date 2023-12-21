PC及NB從疫情換機潮後消沉，今年透過AI技術讓產業有新題材發揮，外界預期AI PC熱潮將引領產業發展，許多電子廠預期可大啖商機，其中技嘉（2376）規劃2024年初在美國消費性電子展CES上，展出最新的AI伺服器及次世代AI筆電；微星（2377）則預計在展中發表十多款AI PC，除了處理器、顯卡、記憶體等硬體，也將展出全新的AI軟體。
技嘉除在輝達（NVIDIA）GPU架構的高階AI伺服器產品，位居率先供貨廠商，在超微（AMD）GPU架構的新一代AI伺服器，亦入列主要供應商，於CES 2024展中，技嘉將端出結合含英特爾（Intel）等各晶片大廠最先進的CPU／GPU運算模組、加速器及AI運算平台之AI／HPC超級運算系統，針對如生成式AI、兆級參數的大型語言模型訓練、數位雙生、渲染和3D繪圖運算，與元宇宙等多應用，提供完整AI伺服器產品線和資料中心解決方案。
微星則將投入資源發展生成式AI，市場預估2024年伺服器業務將成長2成，AI占伺服器占比達10％。
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