由於紅海不平靜、供應鏈出現變數，法人預期農曆年前運價可能保持上行，長榮（2603）、陽明（2609）均受惠。全球前5大航運巨擘已有四家暫停紅海地區營運，並傳出2024年運價將上漲，再加上巴拿馬運河乾旱，亞洲往美東貨櫃船，部分改走蘇伊士運河或繞道好望角，有助消化市場運力。
長榮為台灣第一大海運公司，規模排名全球第六名，目前擁有約130餘個航線，包含跨太平洋22條、地中海12條、亞洲歐洲11條、亞洲51條、亞洲澳洲兩條航線等。
長榮的營收9成以上來自貨運收入，美、歐線為主力航線 。2023年資料顯示，長榮營收主要來自貨運收入92％、代理費及佣金收入1％；貨運銷量3成來自美洲線、3成歐洲線、2成亞洲線。
國際貨幣基金（IMF）估計2024年經濟成長率3％，而長榮的新船供給量會爬升到9.1％，貨量成長只有2.2％，預計有30艘2.4萬TEU的船將投入市場，運力仍供過於求。法人預期，儘管2024年歐洲有碳規範因素，對市場運力供給有些影響，但運力仍是供過於求，除非市場出現扭轉供需重大事件。
陽明由於紅海航道受阻，法人認為有利帶動12～1月現貨運價上漲，使短期運價有所支撐，近期貨櫃航運股價均表現亮眼。在市場變數多加上航商調控艙位，包括巴拿馬運河嚴重乾旱、蘇伊士運河安全疑慮等，反映在上海運價指數SCFI近三周已累計上漲百點，歐、美航線帶頭漲，接下來中國年效應，航商預期年前出貨增加，有很大機會支撐運價甚或喊漲。
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