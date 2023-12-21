本研究探討股票除權息前價格動能對填權息效果的影響，以2012至2022年台灣上市（櫃）公司（不含金融股）為樣本，股價動能以1、2、3、6及12個月的期間報酬衡量，填權息效果包括首次及完全填權息的報酬以及所需天數。
迴歸分析結果發現：除權息前有較短期或較強動能之股票，達到首次填權息需較多日數，即除權息後股價回升較慢，但回升後則會有較高的持有期間報酬（相對於較長且較弱動能者）。完全填權息方面，除權息前動能愈強，完全填權息的期間報酬也愈高，但填權息期間會經過較久才完全填權息，且動能計算的期間長短對報酬和所需日數的影響較不規則。本研究也發現前期動能強弱和期間月數對填權息的機率有負向影響，而這可解釋除權息前動能較強和其期間較短的股票，達到首次或完全填權息需較多日數的現象。
作者：亞洲大學財務金融學系教授 劉永欽、*國立臺中科技大學國際貿易與經營系副教授 陳香如、亞洲大學財務金融學系碩士 何杰霖
*通訊作者E-mail：sarah@nutc
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發表人：何杰霖
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