臺灣證券交易所20日接獲三地能源（6946）撤回股票在創新板上市案。

三地能源指出，該公司於2023年11月13日申請股票上市，基於未來長期整體業務經營策略，並考量近期資本市場環境，自行撤回股票上市申請案。

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