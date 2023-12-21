為推動臺灣結合國際最新淨零趨勢與發展，臺灣碳權交易所、中山大學碳權研究與服務中心、國際氣候發展智庫、台灣智慧城市產業聯盟、ICLEI高雄環境永續發展能力訓練中心攜手，19日在中山大學共同辦理「COP 28會後分享：邁向淨零未來」活動。
為期兩周的第28屆聯合國氣候峰會（COP28）日前落幕，會議圍繞能源轉型進行討論，並決議「逐步轉型脫離化石燃料」。臺灣碳權交易所等單位共同舉辦COP 28會後分享，共吸引逾百位與會者齊聚，掌握國際最新趨勢，探討台灣在全球減碳關鍵時刻可採取的積極作為。
高雄市市長陳其邁致詞時表示，高雄市為國家淨零重點城市，將以淨零、數位雙軸轉型策略，聯合政策與具體行動方案，積極面對氣候變遷挑戰，並鼓勵企業減碳要更有野心、更有想像力，放眼國際淨零所帶來的契機。未來，高雄市也將與碳交所、中山大學持續合作，帶動高雄市淨零轉型。
中山大學校長鄭英耀說明，2023年7月成立的碳權中心與碳交所密切合作，迄今已開辦多場科學基礎減量目標倡議（SBTI）、碳邊境調整機制（CBAM）、碳權應用等淨零議題相關論壇及課程，2024年將合辦更多永續活動，培育碳管理專業人才。
碳交所總經理田建中指出，碳交所從高雄出發，22日正式啟動國際碳權交易平台，帶領臺灣邁入碳權交易元年，未來將根據氣候法子法進程建置國內碳權交易平台，台灣企業不僅可以是碳權交易的買方，更可透過國內自願減量計畫成為擁有碳權的賣方，加速企業淨零轉型及低碳技術發展，共同推進台灣2050淨零排放的目標。
各專家於論壇中分享，本屆COP28進行了有史以來第一次「全球盤點（Stocktake）」，產出決議「阿聯酋共識」（UAE Consensus），且這份全球減碳成績單直接指出，若要成功控制全球升溫在1.5°C之內，接下來的七年全球必需減碳43％，意味著各國必需訂定更加積極的減碳目標，擴大淨零轉型。
碳交所表示，此次COP 28會後分享於高雄市領先推出，邀請產官學多方氣候專家提出淨零解方，從城市淨零趨勢分析、氣候金融推進氣候行動、全球碳市場發展，到深度焦點對談，顯現高雄市對於淨零轉型的決心與努力，為台灣淨零轉型與低碳發展開啟新的永續篇章。
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