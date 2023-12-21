臺灣證券交易所為加速公司上市，12月召開二場董事會，其中19日董事會通過愛爾達（8487）股票在創新板上市案，以及科科科KKT-KY（6950）、藥華藥（6446）及望隼（4771）等三家在一般板上市，藥華藥為櫃轉市。

接下來，證交所下周二（26日）將再加開董事會，期趕在年底清倉上市案，目前已有眾福科、微矽電子及沛爾生醫等三家公司已獲證交所審議委員會過關，預期排入26日證交所董事會討論。

另外，上櫃生技股相繼掀起來證交所掛牌，農業生技股正瀚及生技股金萬林預計21日在證交所創新板掛牌；使創新板掛牌家數達十家。

不只創新板生技股族群來報到，上市生技股實力將大增。繼保瑞19日櫃轉市之後，泰博預計22日也將轉進上市掛牌，19日獲證交所董事會通過上市案的藥華藥，可望在2024年第一季加入上市生技股生力軍。

經過證交所近來加速通過上市案後，目前累計已獲證交所董事會通過或主管機關核准、但尚未上市掛牌的公司，除了19日通過的四家之外，還有玖鼎電力、阜爾通運、世界健身-KY、現觀科等四家，以及26日證交所董事會可望通過的三家，合計加起來就超過11家，有機會在2024年第一季相繼上市報到。