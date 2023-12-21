【時報記者王逸芯台北報導】浩鼎(4174)董事長閻雲請辭董事長一職，公司另有安排不受影響，董事會也很快安排繼任人選。

閻雲在去年底浩鼎創辦人張念慈遽逝時臨危受命，接任董事長，並同時兼任執行長，但因身兼海內外數職，確實分身乏術，當時閻雲接任之時也承諾，半年內一定為浩鼎找到最佳的執行長來掌舵。

今年6月閻雲找來王慧君博士加入浩鼎，擔任執行長人選，獲得各界肯定，經半年來觀察，王慧君不論對研發、管理、人才、制度都能抓對方向，以十倍速前進，閻雲強調，對王慧君只有「驚喜」兩字可形容，加上一年期限已屆，閻雲認為自己開出的支票都兌現了，便依約定提出辭呈。

不過，閻雲強調，他也非從此離開浩鼎，仍將續留浩鼎由獨立學者、專家組成的醫學諮詢委員會，繼續關切並指導浩鼎的研發進展。這項計畫中的異動，不會對公司造成影響，董事會將很快安排繼任人選。