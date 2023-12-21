【時報記者王逸芯台北報導】投資人從近期漲勢獲利了結，美股四大指數收黑，道瓊、那斯達克止步連九升。台指期開漲1.25%、電子期開漲1.58%、金融期開漲0.55%。
台股昨(20)日以短紅K作收，整體走勢於17600點上下震盪，成交量連續三個交易日逾3200億元之上， 意味多方氣勢相當強勁，此外外資加碼台股246億元，期貨空單更是減碼5758口，顯示外資對於台股多方信心並未改變。
統一期貨觀察，外資夜盤減碼2,488口空單，日盤大幅減碼6,837口空單，未平倉淨空單大降至-9,917口；十大特定法人減碼2,691口空單至-6,303口。
統一期貨觀察，外資夜盤減碼2,488口空單，日盤大幅減碼6,837口空單，未平倉淨空單大降至-9,917口；十大特定法人減碼2,691口空單至-6,303口。外資大額空單進結算平倉，未換月加空，但留倉空單口數仍高。考量近期大買現貨，可能為避險需求所致，中性看待。若以投機角度解讀，則以偏空看待。十大特法小額減碼空單，留倉空單仍高，偏空看待。
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