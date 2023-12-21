【時報-台北電】靜待美經濟數據，周三紐約期金跌近1%；由於本

周將出爐的一連串的經濟數據，以尋找和美國聯準會(Fed)貨幣政

策有關的最新線索，加上美元上漲，以美元計價的黃金更加昂貴，

並令金價終止為連2日上漲。(編輯：王思涵)

時報- 12/20NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 12/20 12/19 漲跌

2月黃金(美元/盎司) 2047.70 2052.10 -4.40

3月白銀(美元/盎司) 24.63 24.32 +0.31

1月白金(美元/盎司) 974.00 965.80 +8.20

3月鈀金(美元/盎司) 1226.90 1240.90 -14.00

(商品行情網)

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