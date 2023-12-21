【時報-台北電】外匯評論：
1.USD/JPY
日本央行(BOJ)未給出即將結束超寬鬆貨幣政策信號，並據日本週三公布11月數據顯示進口較去年同期下滑11.9%超過預期，出口則較上年同期跌0.2%，為三個月來首次同比下降，導致連續兩個月貿易逆差達7,769億日圓，而且日圓反彈、出口疲軟及海外經濟放緩可能推遲BOJ退出刺激政策，令日圓承壓，但兩位知情人士透露，日本政府將把下一財政年用於編製國家預算的長期利率預估上調至1.9%，將是十七年來首次上調假定利率，反映人們預期BOJ可能短期內退出超寬鬆貨幣政策導致政府公債收益率上升，而且評級機構穆迪警告下調美國和中國評級，削弱風險偏好，令美元兌日圓受限於144.09高點。
據路透檢視日本2024-25財政年預算草案顯示政府十二年來首見計畫削減下一財政年預算，但外界猜測BOJ可能放棄負利率政策之際，日本政府計畫下一財政年把公債預定發售額較本年減少11.3%，為連續三年下調，提供日圓支撐，推低美元兌日圓至143.25低點。隨著美國第三季經常帳赤字減至2,003億美元，並據全美不動產協會(NAR)報告11月成屋銷售結束五個月連跌增長0.8%至年率382萬戶，而且美國12月消費者信心指數升至110.7，激勵美元兌日圓反彈。預估今日美元兌日圓阻力於143.50-70，支撐於142.60-80。
2.EUR/US
昨日紐西蘭央行(RBNZ)總裁奧爾承認最近經濟增長數據疲軟，讓市場預測提前降息，但紐西蘭發布半年度經濟預測，預計截至明年6月的財政年預算赤字縮窄至93.2億紐元，而且紅海航運受威脅導致油價上漲及BOJ政策前景鴿派，推動澳幣和紐元等大宗商品相關貨幣站上五個月高位附近，兌日圓則大幅上漲，帶動歐元兌美元觸及1.0984高點。
隨後據智庫GfK調查德國1月消費者信心指數修正值升至負25.1，但德國11月生產者物價指數(PPI)分別較前月與上年同期跌0.5%及7.9%超過預期，並據歐洲央行(ECB)公布歐元區10月經季節調整經常帳盈餘增至340億歐元，但德國BDI工業聯盟預期德國今全年實質經濟產出跌0.4%，經濟邁向衰退，打擊歐元兌美元1.0928低點。隨著ECB管理委員會委員納格爾警告不要押注ECB很快降息及克諾特稱ECB明年上半年降息的可能性相當小，限制歐元兌美元跌幅。預估今日歐元兌美元阻力於1.0940-60，支撐於1.0850-70。
3.GBP/US
週三人力資源信息提供商XpertHR稱有跡象表明英國明年薪酬降溫，並據英國公布11月消費者物價指數(CPI)較去年同期升3.9%，創2021年9月以來最低，核心通貨膨脹率亦降至5.1%，而且截至10月止十二個月內，英國房屋價格創2011年10月以來最大年度跌幅1.2%，衝擊英鎊兌美元自1.2734高點走低。隨著英國通貨膨脹低於預期，導致市場押注英國央行(BOE)開始降息時間提前，而且利率期貨顯示BOE最快明年3月降息，打壓英鎊兌美元至1.2622低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2640-60，支撐於1.2540-60。(遠東商銀外匯保證金交易提供)
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