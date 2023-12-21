S&P500盈餘殖利率展望VS.美國10年期公債殖利率

2024經濟軟著陸前景，預期債券投資價值更具吸引力。投信法人表示，通膨數據、就業數據回穩，暗示了各國央行的鷹派言論告一段落，有利於投資市場表現，也有利於債券市場，預計收益率不亞於股市，且投資人債券投資應採環球且多元性的策略，才能提高投資效率。

施羅德全球無限制固定收益主管Julien Houdain分析，展望未來12個月經濟狀況，以「軟著陸」發生機率最高，也就是就業市場穩定、通膨下滑，由此來說，美國聯準會及各大央行將減少更多鷹派論調，提出暫停升息或升息接近尾聲等前瞻指引。這樣金融環境下，將有利整體金融市場表現，特別是對公司債與證券化商品。

相較於S&P 500盈餘殖利率，美國10年期公債殖利率評價面吸引力顯著提升，可見同樣從收益率角度來看，債券類資產也具一定競爭力，當前債券投資工具是個不錯的選擇，表現將不亞於股市。目前歐元區投資級債不僅提供評價面優勢，歐元區貨幣政策將更有利於債券後市表現，顯示投資債券不僅投資美國、建議也要掌握歐洲，分散布局全球。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理劉又慈指出，不僅全球布局，也須採靈活多元的方式操作，也就是同時布局投資等級債、非投資等級債的彈性操作，才能在升息末升段環境下，幫助提高投資勝率。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金研究團隊認為，美國升息循環進入尾聲已是市場共識，市場投資信心回升，搭配美元指數下行，且主要通膨持續放緩，許多經濟體表現優於預期，在基本面加持下，有利於債券後續表現，透過全球債券ETF資產配置，有效分散投資風險，並享有較低成本優勢，適合納入核心資產配置。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧強調，採用多元靈活入息策略的債券依據景氣位階適時調整配置，由上而下動態布局各類債券資產，做到「進可攻、退可守」的，因此能創造較好CP值，將是目前金融市場大幅震盪下絕佳資產配置。