為防制詐騙，各銀行除了臨櫃關懷外，更積極絞盡腦汁強化各項防詐策略，要與詐騙集團全面宣戰，協助民眾終結詐騙。

基於有效防阻詐欺，警政署規劃比照現行「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，彙整疑涉境內詐騙帳戶，提供金融機構建置在行內系統內，客戶臨櫃辦理匯出款項時可提醒櫃員加強關懷，並視個案狀況通報警方到場協助攔阻，共有七家銀行先試辦。

目前共有十家銀行正配合財金公司規劃建置「約定轉入帳號灰名單通報平台」，包含一銀、彰銀、兆豐、國泰世華、台北富邦、中國信託、玉山、合庫、台新銀及元大銀，共同擔任先導銀行，預計2024年1月底正式啟用，未來擬藉由該平台提供的跨行約定帳號資訊建立風險態樣，對於客戶來行約定轉入帳號時，營業單位亦可透過該風險態樣的判斷資訊，輔以客戶關懷等防範措施，守護民眾財產安全。

其中，各銀行鎖定信用卡交易，鎖定設立授權及預警安控參數管理詐欺風險，信用卡警示交易以全天候24小時全年無休進行，對於疑似異常交易即時以電話或簡訊確認，無法確認則採暫控卡片追蹤管理，針對詐欺模式適時調整安控參數及設定交易端末點管控條件因應。

個別銀行中，第一銀行配合銀行公會彙整銀行間具共通性的疑似不法或顯屬異常交易態樣，強化監控報表篩選條件，可針對異常交易帳戶進行查證及管控。

彰化銀行加強跨境電子支付業務檢核，針對辦理跨境電子支付業務特約商店自行查核作業時，若發現特店負責人、高階管理人等重要資訊異動，須進行管制名單檢核，若為制裁名單者，應暫停特店交易功能或解約，並且新增虛擬帳號控管。

華南銀行則是為降低外籍移工淪為人頭帳戶，印製英文、日文、韓文、泰文、越南文及印尼文等六國語言防範詐騙宣導，向外籍人士宣導防詐。

合庫銀則是以加強關懷提問、強化開戶作業檢核，並且鎖定異常交易帳戶控管、強化行員識詐意識及防詐能力等層面來防制詐騙。