美國聯準會（Fed）談話轉鴿，並看好美國經濟軟著陸。投信法人建議，人工智慧（AI）持續發展，布局台股科技股有望搭上順風車，長期投資更能拉高整體投資勝率，可望受惠趨勢轉變帶來可觀投資機會。
台新投信指出，第四季進入美歐電子產品銷貨旺季，美國明年有機會降息，貨幣政策及資金面將趨於寬鬆，2024年更有利科技股業績及股價表現，長線來看，創新科技如AI可望在三年～五年持續為企業帶來新的業績成長切入點，前景相對其他產業明確。
類股操作上，生成式AI浪潮席捲全球，AI晶片龍頭輝達財報及財測皆超出市場預期，執行長黃仁勳宣告「新的運算時代已開始」，樂觀的銷售展望，證明輝達從AI熱潮受益的程度，遠比市場想像的更多；且先前台積電財報佳，及超微執行長蘇姿丰再次認證AI產業重要性及未來爆發性成長力，AI後市大商機可期。
凱基投信表示，台股AI供應鏈可分為三大分支，首先是美系龍頭業者為首的AI伺服器ODM供應鏈，第二大分支是以AI特殊應用晶片（ASIC）為主的伺服器ODM業者，第三大分支為AI特殊應用設計服務業者與重量級軟體經銷商，在產業發展趨勢及市場需求持續向AI靠攏下，正面看好上述三大AI伺服器族群供應鏈2024年營收可望有所表現。
日盛上選基金研究團隊強調，受惠於AI題材發酵，今年多家晶片商市值暴增，從產業面觀察AI族群訂單能見度最佳，持續看好2024年倍數成長契機，美科技大廠執行長預期到2027年AI晶片市場規模上看4千億美元，年複合成長率70％。由於美網通晶片大廠博通成為網路原始設備製造業者等大廠自研AI晶片關鍵合作廠商，AI成長前景有望帶領AI2.0概念股繼續成長。
野村投信預期，2024庫存重新回補，半導體行情有望延續到2024年，有望成為台股多頭領頭羊，獲利表現更值得期待；資金回流加上農曆年底前法人、集團作帳行情延續，正面看待台股的元月行情。
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