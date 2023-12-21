2024年半導體銷售有望強勁反彈，台灣半導體產業居全球供應鏈重要位置，反應在投資面，投信發行的五檔台股半導體ETF基金近月來全數上漲，上周日均量都明顯增加，法人預期，2024年半導體ETF與「含積量」高的市值型ETF，可望受惠走紅。
投信法人表示，隨著半導體庫存水位不斷改善，產業將迎來健康的周期性復甦，台灣不僅在全球半導體供應鏈中扮演舉足輕重角色，在生成式AI風潮下，亦可望是相關商機最大受惠者之一。
觀察近期投信發行的五檔台股半導體ETF表現，因市場投資情緒受利率風險降溫激勵，同時半導體市況復甦所帶動，近一月表現全數上漲，包括表現最佳的群益半導體收益超過5％、中信關鍵半導體4.78％居次。
群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，台灣半導體護國群山企業不僅成長前景與獲利能力佳，當中更有不少願意與股東同享獲利、採行高配息政策的公司，提供布局台灣半導體外，還兼顧存股收益需求，達到息利雙收投資目標。建議善用結合半導體主題及收益特性之台灣半導體收益ETF來參與，透過指數成分股篩選出具在股息、獲利能力與股價動能上都相對出色的個股，以更精準掌握半導體高息股，提升投資效益。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹認為，目前各研究機構及內外資法人均不約看好2024年科技股仍是投資王道，其中最值得關注的就是半導體，尤其整體台灣半導體產業表現優於全球，從第四季開始，庫存陸續回補到健康水位，加上PC、NB及手機受惠於生成式AI加持，2024年台灣半導體產業將迎來新一波需求成長，產業景氣呈現正向循環，明年具最絕對反攻的領頭羊指標。
另市值型ETF也可望受惠，元大台灣50ETF研究團隊強調，若半導體產業下行趨勢結束，2024年開啟新一輪的成長循環，指標龍頭企業營收將開始展開上升趨勢，隨股價反映營收、獲利成長，建議投資人留意主要持有權值股的市值型ETF，將相對有表現機會。
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