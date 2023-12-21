智冠、大宇資熱門權證

寒假題材發威！為銜接國際學制，臺大、臺師大、臺科大「臺大系統」已第二年實施一學期16周新制，三校學生本周末起將展開長達58天寒假，加上農曆年旺季效應蠢動，「吃喝玩樂概念股」20日大放異采，智冠（5478）勁揚逾7％，第四季推出新作的大宇資（6111）也漲近3％，展現旺季優勢。

外資即將放假去，影響台股資金動能，加權指數年底走勢轉趨震盪，然內資青睞股卻開始大展身手。而隨時序進入年底，學生族群的寒假，以及農曆年長假旺季也將至，基期相對低的遊戲族群吸引資金轉進，相關個股蓄勢待發，準備迎接營運年底補冬行情。

除有旺季熱門題材加持外，遊戲通路龍頭廠智冠還有經營權之爭為股價添柴火，智冠2024年即將進行董監改選，電競遊戲大廠網銀國際日前正式公告增持智冠，大手筆斥資14.71億元吃下其10.6％股權，法人推估，若加計先前集團持有的股權，泛網銀集團可控的智冠股權將可能已突破26％。

經營權戰火愈演愈烈，也推動智冠股價一路暴衝，自每股不到100元節節攀高，12日最高價衝上206元，波段大漲超過一倍，15日公布的大戶籌碼已飆至69.1％，籌碼集中度也高達80.15％，顯示在經營權之爭下大戶積極布局心態濃厚，帶動20日股價續揚7.1％，重燃多頭火種，回歸5日線之上。

第四季遊戲大廠也紛紛推出新作，遊戲研發商大宇資本季於南美、印度市場推出SNK旗下經典IP《格鬥天王》的卡牌類型手遊；此外，單機遊戲也陸續發布，公司預期，第四季將是公司全年營運高峰。此外，大宇資開發首款由電影改編的AI遊戲《咒》也正在開發中，先前已在G-EIGHT 2023遊戲展中提前亮相並於開放現場試玩，研發團隊導入AI、3D掃描相關技術，預計明年上市，將推出單機及STEAM平台版本。