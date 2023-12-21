【時報記者任珮云台北報導】IBM日前在一年一度的量子高峰會上推出代號為「蒼鷺」的IBM Quantum Heron處理器，達到實用規模、全新量子處理器系列中的首款產品。其架構歷經四年設計、研發，是IBM目前性能最高、錯誤率最低的一款量子處理器。IBM還發佈了Qiskit Patterns，此為讓量子開發人員能夠更輕鬆地撰寫代碼的機制。它基於一系列工具，可以簡單地映射經典問題，Qiskit針對量子電路優化，使用Qiskit Runtime執行這些電路，對結果進行後處理。
透過Qiskit Patterns的協助，再與Quantum Serverless結合，使用者可以在雲端或地端等不同的環境裡，建置、部署和執行整合了經典運算和量子運算的工作流。上述所有工具已經模組化，讓使用者更輕鬆地編寫和運行量子演算法。
IBM率先在watsonx平台上將生成式AI技術用於量子代碼編程，協助自動開發用於Qiskit的量子代碼。這將透過IBM Granite模型系列的微調來實現。IBM副總裁暨IBM院士Jay Gambetta認為：「生成式AI和量子運算都到達了轉折點，讓我們有機會使用watsonx可信任的基礎模型框架，簡化量子演算法的構建方式，進行實用級量子研發工作。這是朝向普及量子運算的取得方式、以及讓更多使用者可以一同使用它來進行科研的重要突破。」
IBM並推出第一台模組化量子電腦IBM Quantum System Two，也是IBM以量子為中心的超級運算架構的基礎。落腳在美國紐約的首套IBM Quantum System Two已上線運行，配備三個IBM Heron處理器，可支援電子控制系統。
隨著這項關鍵產品問世，以及量子硬體、理論和軟體領域的各種創新成果，IBM將其量子研發計畫延伸到2033年，並制定了新的目標，希望大幅度提升量子門運作的質量-增加可運行量子電路的規模，擴展量子運算可釋出的潛力規模。
IBM資深副總裁暨IBM研究院院長Dario Gil表示：「如今是量子電腦可以被用來證明科學無限可能的時代。IBM持續探討量子系統如何利用模組化架構來擴充與創造商業價值，也不斷提升實用級量子科技的品質；在這個過程中，我們與量子客戶以及合作夥伴協作，一同為更複雜難解的議題尋找解決方案。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：