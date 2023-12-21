拜登大力推動《基建投資就業法》的三大終極目標：首先是打造「數位美國」，藉由普及寬頻5G打造數位社會，順勢完善高科技產業供應鏈；其次，融入物聯網、AI、雲端計算於基礎建設全面更新，藉由鐵道、公路、機場、港口更新落實「智慧交通」，推升基礎設施，改善投資環境；因應氣候變遷挑戰，普及智慧電網、廣推電動車與充電站，貫徹2050年零碳排目標。被視為美國21世紀New Deal的《基建投資就業法》，在推進「美國數位化」的轉型進程中，勢必為臺商企業帶來龐大的商機，值得臺灣業界特別關注。為了達成「數位美國」與「再工業化（Reindustrialization）」的國土開發與產業升級目標，以確保美國在全球產業、經濟、科技與創新火車頭的角色，拜登總統雷厲風行推動「基建投資就業法」。美國政府採購市場2021會計年度，金額達6,497億美元，規模全球居冠，所衍生的分包需求商機龐大。《基建投資就業法》未來十年將為美國帶來至少7,580億美元的經濟效益。
本文源自：外貿協會發掘新商模，翻轉新經濟市調叢書（詳細書單）https://www.trademag.org.tw/page/bookid1/?book_id=2040
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