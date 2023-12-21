【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)宣布推出新一代邊緣運算伺服器產品-WiwynnR ES100G2和ES200G2。這兩款伺服器均配備全新第5代IntelXeon可擴充處理器。在短機箱有限的空間中實現優越的性能和效率，提供更低的總擁有成本(TCO)，釋放全新的網路和邊緣運算商機。

在人工智慧時代，各種由大型語言模型（LLM）驅動的應用，為滿足AI推論和模型微調的需求，對於資料處理、運算能力和低延遲的要求日益提高。緯穎新一代的邊緣運算伺服器整合第5代Intel Xeon可擴充處理器，充分發揮其內建的AI運算加速、Intel Advanced Matrix Extensions（Intel AMX）、更快的DDR5記憶體和PCIe Gen5等技術，在同樣功耗下提供較上一代更強大的性能，提高運算效率並降低整體擁有成本，也為網路和邊緣運算帶來了新的可能性。

Wiwynn ES200G2是一款短機箱2U單CPU邊緣運算伺服器，無縫整合了加速運算、儲存和網路橫向擴展等功能。支援兩張雙寬度GPU卡和四個NVMe SSD，非常適合人工智慧推論和訓練、3D圖形、渲染和視訊分析以及多存取邊緣運算。

ES200G2為邊緣端的AI工作負載提供了全面性的運算效能，將是邊緣服務提供商的最佳選擇，為其提供多樣化功能和靈活性，以抓住CDN、智慧城市和智慧工廠等邊緣應用的商機。

而Wiwynn ES100G2則是一款短機箱1U單CPU邊緣運算伺服器，符合NEBS Level 3標準。透過四個PCIe Gen5擴充插槽和silicon-based安全性設計，滿足vRAN和far edge軟體定義網路(SDN)等網路工作負載的需求。ES100G2利用英特爾內建的運算加速器和遙測功能(telemetry)，協助網路通訊服務供應商實現更易於管理和更有效率的部署。