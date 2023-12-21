【時報-台北電】美股自10月底以來大幅上漲，先前已出現市場有些過熱的聲音，一次回撤將是有益的。美股週三早盤仍延續過去數日上漲趨勢，午盤時則因市場獲利了結出現大幅回落，晶片股重摔，輝達重挫3%，美光跌逾4%，台積電ADR大跌3.7%，主要指數皆收跌，終場費城半導體下跌2.86%，Nasdaq指數下跌1.50%，道瓊指數下跌1.27%，S&P 500指數下跌1.47%，創9月來最大跌幅。

周三台股開高走高，上漲58.65點，漲幅0.33%，收在17635.20，成交金額稍稍放大至3358.15億元。櫃買市場開高走高，終場上漲1.23點，漲幅0.53%，收在232.31，成交金額725.97億元。

凱基投顧表示，周三台股開高走高、收紅K棒，集中市場於上周五創下17743高點後，本周呈現價穩量縮，11月以來台股「放量上攻、價穩量縮」多頭節奏仍在延續中，在量價結構沒有改變，以及12/4高點17516沒有正式失守前，集中市場多頭架構或將延續。電子股成交比重回溫，AI伺服器或將成為近期電子股再攻的關鍵，個別族群留意AI PC、遊戲、連接線器、半導體封測材料、IC設計；非金電即將進入旺季的觀光餐旅、短線運價走揚的貨櫃股，以及冬天呼吸道疫情升溫的防疫概念股成為盤面焦點。(編輯：龍彩霖)