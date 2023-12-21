【時報-台北電】週三美股短線遇調節賣壓影響，四大指數全數收跌，跌幅介於2.86%至1.27%，台積電ADR亦同步下跌3.7%，台指期夜盤下跌267點(-1.51%)。國票投顧預估，由於受美股影響，台股早盤將開低，不過AI族群短線跌深，有望吸引低接買盤進駐，加上貨櫃航運有望受運價上漲激勵，可望成為本日台股領軍要角，並引領指數跌幅收斂。
國票投顧指出，週三台股以短紅K作收，整體走勢於17600點上下震盪，成交量連續三個交易日逾3200億元之上，意味多方氣勢相當強勁，此外外資加碼台股246億元，期貨空單更是減碼5758口，顯示外資對於台股多方信心並未改變，雖短線台股多空交戰激烈，使走勢呈窄幅震盪，所幸當前台股量能充沛，預期待後續消化獲利了結賣壓後，台股有望再次展開新一輪攻勢。
國票投顧表示，近期跌深AI伺服器概念族群，再次獲資金進駐，股價呈緩步攀升，預期後續仍有表現機會，宜找尋切入時機，另AI PC族群成市場焦點，相關個股已有波段漲幅，預期短線仍有上漲動能，可持續偏多操作，最後太陽能族群，近期股價剛開始發動，並突破先前整理平台，可趁此時卡位，並掌握波段行情的機會，此時正是介入的良機。(編輯：李慧蘭)
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