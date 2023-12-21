【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三美股午後突然出現一陣急殺，主要指數全面大跌，終結近來聯準會轉向鴿派與債息持續回落所帶動的強勁升勢。標普500指數創下9月以來最大單日百分比跌幅。道瓊指數與那斯達克指數連9漲嘎然止步。晶片股表現尤其疲弱，費半跌近3%，輝達重挫3%，美光跌逾4%，台積電ADR大跌3.7%。被視為經濟風向球的聯邦快遞（FedEx）業績與展望不佳，其股價崩跌逾12%，亦給美股帶來壓力。

除了獲利了結之外，一些操盤手表示，投資人大量買進標普500指數短期賣權（put option）可能是跌勢加劇的原因。

周三收盤，道瓊指數下跌475.92點或1.27%，報37,082.00點。標普500指數跌70.02點或1.47%，報4,698.35點。那斯達克指數跌225.28點或1.50%，報14,777.94點。費城半導體指數跌117.90點或2.86%，報4,007.66點。

數據顯示美國12月消費者信心創下5個月新高以及成屋銷售意外成長，一度給美股帶來提振。標普500指數盤中曾升至距離其歷史收盤高點不到0.5%，經過這波急跌後，現在拉遠到2%以上。

標普500指數11大類股全跌。加工食品巨頭通用磨坊（General Mills）下修營收預測，拖累必需消費類股下挫2.02%，跌幅最大；其次為公用事業股跌1.98%。通訊服務類股微跌0.05%，災情最輕。

重磅科技股僅谷歌母公司Alphabet收高，終場上漲1.24%，成為大盤表現最好的個股之一。消息指出，谷歌擬大規模重組旗下廣告銷售部門。

微軟收跌0.71%、蘋果跌1.07%、亞馬遜跌1.09%、輝達大跌3.01%、Meta跌0.31%。

除輝達之外，其他主要晶片股亦表現疲弱，英特爾跌1.93%、應材跌3.33%、超微跌3.34%、美光跌4.24%。

台股ADR全跌，台積電跌3.69%、聯電跌2.01%、日月光跌3.16%、中華電信跌0.48%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌3.08%，高途在線崩跌逾12%、蔚來跌10%。

美國商務部將在周四發布第三季國內生產毛額（GDP）終值，周五發布個人消費支出（PCE）報告，其中將涵蓋所得增長、消費者支出以及最重要的通膨數據。

周三紐約證交所下跌與上漲股數比為2.64：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.26：1。

標普500指數有36檔成分股觸及52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有210檔成分股觸及52周新高、89檔創新低。

市場交投激增，美國交易所成交量總計128.4億股，遠超出前一日的116.1億股和過去20日全日均量121.5億股。

儘管周三重挫，但美股12月和今年以來的表現仍然強勁，標普500指數本月以來上漲2.9%、今年以來漲22%。道瓊指數12月漲3.2%、今年以來漲11.9%。那斯達克指數本月以來漲3.9%、全年以來漲41%，可望創下2020年來表現最佳的一年。