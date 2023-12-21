【時報-台北電】美股四大指數仍延續漲勢，台股20日開高走高，CES消費性電子展下月登場，盤面上資金提前卡位AI PC元年，概念股成為撐盤要角，多檔個股相繼攻上漲停，航運族群在題材面激勵下延續漲勢，終場指數收復17600點，上漲58點，以17635點作收。美股最新收盤，技術面超買過熱，調節賣壓出籠，四大指數尾盤急殺，其中道指暴跌475點、那指下跌225點、費半重挫2.86%、台積電ADR更是下殺3.69%，台指期夜盤聞聲下跌267點，在美股齊墨影響下，台指期開盤重挫逾200點，台股早盤多頭備受挑戰。元大投顧指出，市場對降息具高度期待，資金行情率先起跑，推升大盤漲勢犀利，但多數個股墊高位階，追價風險增加，宜待拉回布局。
元大投顧表示，美股節節高升，激勵台股20日走穩，盤面由PC/NB族群強勢表態，包括宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)、英業達(2356)等表現活躍，搭配電源管理IC茂達(6138)、來頡(6799)、力智(6719)、連接器優群(3217)、嘉基(6715)同樣享有硬體升級需求，帶動加權指數上漲58點，收在17635點。
美股最新收盤方面，美國消費者信心指數創5個月新高，成屋銷售亦優於預期，增添投資人對經濟軟著陸期待，惟指數頻創新高也引發獲利了結賣壓，終場道瓊下跌1.27%，那指下跌1.5%，費半下跌2.86%。
今年最後一次FOMC會議釋出偏鴿訊息，除定調升息週期暫告段落，並進一步暗示降息空間，元大投顧分析，明年貨幣政策重點，將從控制通膨逐漸轉向穩定經濟，由於降息時間提前且幅度仍有變動機會，大大提振市場風險偏好，激勵美股道瓊、費半皆創下歷史新高，台股也受樂觀氛圍帶動，上週四(12/14)以帶量長紅棒向上挺進，正式突破壓力再創今年新高，技術面中季線與半年線黃金交叉後，均線回歸完整多頭排列格局，不過籌碼面受制外資長假效應，交投明顯降溫，加上投信ETF進行大換股，以及中小型股遭遇獲利賣壓、OTC先行回測月線，短線須提防漲多個股劇烈調整可能性。
市場對明年夏季前降息具有高度期待，元大投顧進一步指出，資金行情率先起跑，推升11月以來大盤犀利漲勢，但也意味著多數個股頻頻墊高位階，積極追價風險相應增加，此時不妨放慢腳步，將目光放長至明年展望，並靜待拉回布局買點；選股策略中，半導體供應鏈邁向復甦周期、網通環繞低軌衛星新訂單題材、電腦週邊晶片業者迎接AIPC升級潮；傳產當中鋼鐵、貨櫃、水泥位階偏低下檔空間有限，都是後續值得關注方向。(編輯：即時組)
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