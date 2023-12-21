葉門武裝組織胡塞頻繁襲擊航經紅海的各國商船，雖美國發動英、法等10國聯軍護船，但馬士基等海運大咖仍持續停航，助攻貨櫃運價淡季不淡，長榮除息來漲逾7成，155元完全填息價近在咫尺。展望運價後市，《經濟學人》警告，若情勢持續，紅海運輸危機恐衝擊全球經濟；彭博行業研究（BI）則預測，運價料一路走高到2025年。

外資分析師估算，蘇伊士運河占全球貨櫃航運運輸近40%，繞道好望角會導致航程時間延長30%，以遠東至歐洲線來說，航程增加10~14天，若所有經過蘇伊士運河的貿易都改道，貨櫃航運的運能供給將實質年減6%。

後續影響除導致貿易成本上升，更可能引發短期供應鏈混亂，如同2021年3月時，長榮旗下長賜號貨船擱淺，導致蘇伊士運河封閉長達6天，進一步加劇全球供應鏈危機，大量貨船排隊等待通行的畫面，也被網友戲稱為「大排長榮」。

有最懂海的男人之稱、台驊董座顏益財日前接受東森新聞雲專訪時則分析，長榮今年前3季EPS已有15.14元，陽明只有1.74元，且長榮在貨櫃3雄中股本最小，加上在低檔大量造船，自有船比例高、拉低營運成本，加上轉投資長榮航太，長榮鋼鐵表現不惡，看好買進長榮有分散風險作用。

亨達投顧分析師邱鼎泰則表示，長榮除息以來，其間股價或有拉回，但迄今漲幅逼近75%，中長多仍看好海運股，雖然波羅的海指數昨天回檔約3%，但並未影響全球海運股，上海期交所集運指數的歐洲線期貨已連3天漲停，並創掛牌後新高。

同時，馬士基昨（20）日再飆3%，美股散裝ETF也漲2.6%，日股3大航商亦大漲，其中偏向散裝貨輪的川崎汽船大漲5.5%，股價創下歷史新高，除了長榮外，中航、正德等2檔散裝航運股亦有望輪漲。

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