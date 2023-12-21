日股表現續吸引投資人目光，因日本整體景氣表現穩健，新政策將於2024年啟動，投信法人認為，近期日股漲勢只是起點，建議適時布局日股，搶一波日股成長契機。
兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本政府新綜合經濟對策以減稅為核心，力求在三年內推動企業利潤形成正向循環，其中具體包含五大政策，降低通膨影響、支持民眾薪資與地方經濟成長、促進國內投資、克服高齡少子化及確保國家安全基礎建設投資、促進國內投資。預計向半導體產業與電池產業提供長期減稅，並且政府也考慮允許虧損的企業，在企業盈餘前都能取得稅務優惠，相關政策利多持續吸引外資投資日本市場。
兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊分析，從經濟表現強勁、政策加大改革及投資吸引力等三方面評估，日本整體經濟逐漸擺脫失落，經濟成長再起的趨勢，推動企業加薪及半導體產業國內投資等政策，改變過去通縮的環境，提高個人收入和企業利潤，有助日本企業獲利增加，進而帶動股市，日本企業掌握科技供應鏈的關鍵製程，如半導體設備、高科技晶片，更獲得全球市場信賴。
百達投顧指出，隨經濟成長，企業治理改善和更強的動力花費資產負債表上的現金，投資日本企業更為吸引人。投資人如果能夠辨別出可利用這些變化並發展業務的公司，將能更進一步獲得有吸引力的投資機會。
野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，2024年日股利多題材不減，企業整體獲利強勁，勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素，日圓疲軟、企業獲利穩健以及東京證交所推動公司治理改革，都成為日股的利多。
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