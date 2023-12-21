各地區企業獲利成長率預估

近期美元、美債殖利率下滑，帶動股票資產評價重獲青睞，台股跟隨美股反彈氣勢，打出多重底，技術面偏多，但短線過熱、指數高檔震盪，近期台股進入類股輪動盤，投信法人指出，若2024年企業獲利恢復成長趨勢，台股可望啟動景氣回升行情。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，高利率持續的環境，使得美國信貸條件維持緊縮，短期內美國景氣尚未看到回升動能，預期明年下半年才有機會看到景氣復甦的機會。但從企業獲利成長率預估觀察，全球、美國至台灣，明年獲利成長率可望恢復正成長，預估皆可達1成以上，台灣企業獲利成長率更近2成，且可望在2024年與2025年連續兩年呈現正成長。

台灣企業獲利接下來兩年將邁向成長周期，研判支撐股價續揚的主要的動能，將是來自AI創新運用的科技狂潮。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊表示，AI產業帶動電子半導體，加上明年電腦換機潮成為趨勢，消費電子需求回升，綜合預期電子相關產業將漸入佳境，2024年第一季半導體景氣可望啟動向上循環，同時傳產循環產業上中下游輪動成長帶動預期，建議投資人可趁機加碼或持續定期定額布局台股，有機會累積財富。

投資台股基金的最大優勢是有機會參與台股產業輪動上漲的趨勢，近期台股市場權值股部分表現相當優異，更適合定期定額投資策略，定期定額投資策略是採平均成本，定期定額相對而言是較簡單又便利的投資方式，不管在股市高、低點開始定期定額投資，持之以恆，紀律操作且並不隨意停止扣款，透過定期定額投資台股基金，可說是最省時省力的投資方式。

新光投信投資長吳文同強調，台股產業基本面釋利多，企業獲利將逐季轉強，投資人宜正面看待2024年台灣經濟與股市前景，建議可以偏多操作優質台股主動基金，搶賺台股景氣復甦財；若趁現在盤勢震盪階段先進場，將更能充分掌握2024台股主流股及利基題材漲升潛力。