今年台股表現最亮眼是高股息ETF，更因績效衝高超吸睛，法人指出，近年台股高股息ETF規模持續上漲，顯見投資人希望參與台股，但擔憂市場波動較大，利用高股息企業相對穩健的特性，降低投資風險，高股息ETF分散布局與提供配息等特性。
投信指出，對退休族來說，高股息ETF每月或每季領到股息，加上總報酬穩健成長，至少資產不縮水。12月有四檔高股息ETF即將除息，根據CMONEY統計至8日，今年以來在3月、6月、9月、12月配息的高股息ETF規模都呈倍數成長，其中以大華優利高填息30的成長規模最為驚人，規模突破50億元大關。
大華優利高填息30經理人徐慧芸表示，展望2024年隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在高通膨環境下為資產撐起保護傘。
中信成長高股息（00934）經理人張圭慧指出，台灣外銷訂單、出口年增率已見谷底回升的訊號，且在半導體投資回溫帶動下，2024年可望迎來復甦動能，加上AI新科技的長線趨勢不變。
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