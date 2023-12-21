近期台股指數持續走高，帶動相關台股基金及ETF淨值上漲，投信發行的台股基金及ETF共239檔，有45檔創新高，有13檔是高股息相關題材。投信法人表示，台股殖利率長期優於全球股市，加上今年台股企業整體獲利向上，可望帶動高股息相關的個股表現。
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原指出，近期受惠於半導體類股帶動，台股整體績效不錯，再加上日前巴拿馬運河又發生塞港事件，導致貨櫃運價上漲。高股息題材持續火熱，除股利率誘人之外，台股近期指數表現也相當不錯，投資人可說股利及資本利的雙收，目前台股加權指數殖利率約4.11％，但部分個股的股利率遠高於此，再加上企業獲利前景看好，預期高股息基金還有一波長多頭可以期待，建議投資人可持續進場。
兆豐台灣先進通訊基金研究團隊認為，AI產業帶動電子半導體，加上明年電腦換機潮成為趨勢，消費電子需求回升，綜合預期電子相關產業將漸入佳境，2024年第一季半導體景氣可望啟動向上循環，同時傳產循環產業上中下游輪動成長帶動預期，建議投資人可趁機加碼或持續定期定額布局台股，有機會累積財富。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹分析，2024年科技股仍是投資王道，包括半導體、AI伺服器、未來車、甚至太空科技等，都是明年科技投資新顯學，其中最值得關注的就是半導體，尤其台灣半導體供應鏈，2023年該產業面臨庫存及終端消費不振，但整體台灣半導體產業表現仍是優於全球，加上PC、NB及手機受惠於生成式AI加持，2024年台灣半導體產業將迎來新一波需求成長，產業景氣呈現正向循環。
野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，任何技術的發展都不會停滯不前，只要人類渴望改善生活品質的需求還在，創新永遠不會消失，企業創新也成為取得競爭優勢的必要條件之一，特別是在科技產業，唯有不斷的更新和升級技術基礎，才能滿足不斷變化的客戶需求，也幫助企業降低成本，提高生產效率，顯示科技創新已成為一種常態。
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