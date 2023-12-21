2023年國際動盪多，展望2024年，專家建議，投資人應做好新年穩健資產配置，基礎建設主題的投資改念就是新的一大方向，建議不妨利用新基建搭配債券，打造具穩健收益的資產配置組合，搶先贏在趨勢前一步。
美國總統拜登上任後，積極推動基件法案，包括4,300億美元削減通膨法案促進再生能源與電動車，帶動相關的傳統基礎建設、新能源、交通運輸系統更新等；12月15日俄羅斯總統普丁也表示，未來十年將全力發展大型基礎建設體系，尤其是在鐵路運輸，以發展俄國與亞洲國家的經貿往來。大國積極打造基礎建設，也將推動相關商品行情。
法人認為，2024年美國市場可能軟著陸，但通膨要迅速回到過去水準並不容易，目前高物價時代來臨，長期高通膨將造成人民消費的購買力降低，在此背景下，投資人可以挑選較抗通膨的產品，避免資產因為通膨而縮水，基礎建設商品投資便是一個很好的「抗通膨」產品。根據歷史資料回測，基建指數長期能夠對抗通膨的機率高達70％，平均報酬率逾11％。
也就是說，投資人投資基礎建設主題的基金，不僅完美對抗通膨，還獲得超額收益，如財富管理專家所說，可將通膨的風險，轉化成為通膨的獲利機會。
一般而言，基礎建設為受政府監管的公用事業，企業和政府的合約會簽訂一個定價機制，價格會依照成本、通膨指數等來做動態調整。舉例而言，去年俄烏戰爭造成歐洲天然氣價格大幅上漲，能源成本提升之後，歐洲民眾的電費就會相應的提高，但電力是民生必需品撙節的幅度很有限，故電力公司或基礎建設企業收入、利潤可隨成本提高，是相當好的抗通膨產品之一，建議投資人不妨搭配納入2024年的新一波投資組合中，中長期布局。
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