買境外保單恐踩四大地雷

又見境外保單（地下保單）行銷，金管會20日示警，民眾若購買境外保單，可能踩到四大地雷，包含與外國法人爭議恐求助無門、英文契約不易理解保單內容、不受台灣保險法規範、無法做為所得稅列舉扣除額等，提醒民眾不要隨便購買境外保單。

金管會近期發現，在社群媒體中有不少境外保單的招攬資訊。綜觀網路上流傳的境外保單文宣或資訊，多是香港或美國的保單，以資產管理公司或財顧公司名義銷售，推銷海外投資型保單、分紅保單或儲蓄型保單等，推銷話術多元，大多是主打保費便宜、IRR高、高報酬率、保證收益、避稅等話術。

金管會表示，在社群媒體上屢見有不肖業者，以社群媒體、電子郵件等方式，向民眾推銷或招攬未經主管機關核准的境外保單，基於保障消費者權益及維護保險市場秩序，再次提醒消費者，應選擇金管會許可設立的保險公司，並透過合法管道購買保單。

由於簽發境外保險商品的公司，是未經金管會許可設立在國內經營保險業務的外國保險公司，發行的「境外保單」或「地下保單」都沒有經審查通過，消費者如果購買境外保單，可能會面臨四大問題。

一是若遇有保險爭議時恐求助無門，需自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理。二是境外保單多以英文書寫或中文譯本，不易理解保單契約內容；三是境外保單的保險公司，是不受我國保險法規範的，無法獲得我國保險安定基金的相關保障；四是境外保單不為我國法律所承認，消費者所支付的保險費，無法做為所得稅列舉扣除額，而境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產的規定。

民眾非法在社群、網路上或實體招攬境外保單，恐會觸法。金管會強調，依照保險法第167條之1規定，非保險法的保險業，或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，可處三年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上、2,000萬元以下罰金。呼籲大眾切勿以身試法，消費者如果有發現不肖人士招攬境外保單的具體事證，也可檢證後向司法單位告發或向金管會檢舉。