崇越電近年營運表現

揮別谷底，伴隨著高價原料庫存調整近尾聲，崇越電（3388）樂看明年第一季營收年增率有望轉正，但目前訂單恢復狀況不明顯，估回升幅度不會太大，至於明年能否繳出雙位數成長的成績單？崇越電則樂觀表態，「可以當成努力目標」。

為去化高價庫存，崇越電自2022年第三季起進行庫存調整，目前庫存金額已由去年歷史最高值13億元大幅下滑至6億多元，然受此負面因素影響，崇越電毛利率也受累，崇越電去年第四季毛利率甚至見到14.63％低點，惟隨著庫存去化逐漸進入尾聲，毛利率也受提振，今年第三季已來到16.94％。

以目前營收表現言之，法人估，崇越電今年第四季表現應會優於去年第四季，但因上半年衰退幅度較大，估全年合理EPS將落在3～4元，與去年的EPS6.3元落差極大，推估股利派發金額應不高，針對小股東關心有否可能提高派發率的問題，崇越電表示，目前尚未就明年股利做討論，惟會將小股東的心聲反映給董事會。

展望明年，崇越電表示，今年去化高價庫存的負面因素明年不會再發生，連帶毛利率也會逐漸回到17％的正常水位。

就明年營收表現言之，崇越電表示，今年第三季營收已有回溫，但目前看來需求回升速度有點慢，現僅知明年營收確定會緩步脫離谷底，但回升速度尚無法掌握。

展望未來，崇越電表示，全球經濟結構出現大幅改變，必須持續進行產業轉型並分散地緣政治風險，另考量全球供應鏈結構性改變，除拓展東南亞銷售據點外，現也在評估北美洲據點中。

在產品布局方面，崇越電表示，今年熱燒的AI伺服器散熱材料現已與供應商展開合作開發，另電動車產業亦有幾個產品在進行中，其中散熱材料已有銷售實績，至於電動車相關的EV線、電池負極材料現也有銷售，明年則希望可以擴大客戶群。

崇越電強調，亦會配合主要供應商信越化學（Shin-Etsu Chemical）開發高機能品+高附加價值品為核心的產品，另也會因應信越化學於今年10月成立的 Sustainable Silicone Business Development Department，全力發展具ESG導向、對環境友善的矽利光產品。