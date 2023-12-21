市場觀察：美國11月消費者物價指數（CPI）年增3.1％，連2月微降，市場正向解讀聯準會（Fed）物價控制效果，另扣除食品消費的核心CPI年增4％，與10月相較持平表現且合於預期，估計物價將持續降溫，聯準會貨幣政策唱鴿機率上升。
CPI公告後，Fed決策會議如預期維持目標利率5.25-5.5％不變，第3次維持目標利率不變，Fed利率點陣圖更預測2024年有降息3碼的可能，惟紐約Fed主席威廉姆斯對市場預期Fed 2024年3月的降息持保留看法，因此市場在樂觀之餘仍需留意Fed動向的變化。
日本大型製造商商業信心觸及近兩年來的高點，連3個次升且優於預期，雖日本央行（BOJ）12月貨幣政策會議維持負利率與YCC參考區間不變，保持鴿派前瞻指引，不過經濟數據正向，推估BOJ結束大規模刺激措施所需的經濟條件正在形成，利率正常化將持續前進，而日本利率正常化恐為全球資金供給投入不確定性。
盤勢分析：由技術面觀之，加權指數本波在10月31日觸及低點後開始反彈，以10月30日該周的最低點15,975點計，至今漲幅已逾10％，在美Fed的利率決策會議後，更突破十一月下旬到十二月上旬的整理區間，多方確有挑戰2022年元月高點之勢，惟5周KD的K值已進入80以上的超買區，KD值開口縮小，漲多後的技術面調整仍需留意。
籌碼面，觀察12月1-20日期間外資共買超大盤912億元，投信買超122億元，自營商自行買賣則是反手賣超143億元，其中外資相較11月同期的買超1,643億元明顯回落，投信則較上月同期（買超116億元）小增6億元，自營商自行買賣上月同期的買超48億元，本月在年底結帳操作下賣超143億元，外資與自營商買賣的投入降溫，壓抑指數上攻空間。
整體而言，雖加權指數上有壓力，內有籌碼投入降溫，不過下方長期均線續上揚以為支撐，指數近期呈現震盪消化壓力機率偏高，操作上擇股仍重於擇市。
投資建議：IDC預估全球NB市場出貨量在經歷2年的衰退後，可望在低基期的環境下重返成長，再加上明年有新一代Intel CPU Meteor Lake新機上市，及AI PC投入市場，電腦代工廠商仁寶、英業達、廣達、緯創、和碩，及品牌電腦的宏基與華碩後續營運表現可期。
另近期海運業消息紛雜，巴拿馬運河乾旱、紅海有胡希武裝組織的攻擊，航商避走紅海繞經好望角，此舉降低船運的週轉率，運力供給因而降低，由上海集裝箱運價指數在12月15日突破2022下半年以來的整理區間上緣，貨櫃運價確有轉強現象，短線貨櫃船相關個股長榮、陽明及萬海營運將因而受惠。
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