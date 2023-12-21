台股20日開高收高，由於AI PC產品可望在2024年夏天出貨，有望驅動筆電市場換機潮，激勵AI PC股成為多頭指標，包括仁寶（2324）、宏碁（2353）等爆量各超過28萬張與19萬張，在AI應用中，法人看好生成式AI崛起，由於台廠AI聚焦在硬體上，但隨著應用持續發展在「軟硬體系統整合」次族群也有機會匯聚人氣，包括叡揚（6752）、伊雲谷（6689）、緯軟（4953）等股未來可望受惠。
在2022年底推出的生成式AI應用ChatGPT，在短短五天內就有超過一百萬人註冊使用，席捲全球，據國內搜尋網站今年度調查，半數台灣人使用過生成式AI工具，最期待的2大應用是查詢疑問解答（49％）、旅遊行程建議（42％），生成式AI除可作為車輛的語音助理，也可應用於自駕車上的潛力，帶動AI應用新商機及上下供應鏈的發展。
AI PC具備生成式AI功能的電腦硬體應用發展，利用AI來擴增或改善PC工作，可讓使用者不用雲端運行的AI應用程式，在設備本身就可以完成作業，台廠目前著重硬體生產，法人預期軟硬體整合的次族群有機會匯聚人氣，包括凌群、叡揚、伊雲谷、緯軟、訊連、倍力、偉康、上奇、偉康、宏碁資訊等公司有望受惠。
其中，凌群、叡揚布局對話式服務為主，精誠、邁達特、伊雲谷因代理微軟公有雲Azure，未來將提供AI解決方案給企業客戶，業者指出，這波AI的力量，有機會顛覆台灣產業轉型的腳步。
台新投顧副總經理黃文清表示，AI相關類股明年仍是大盤關注重點，運用的類別廣泛，因AI相關的中、上股近期漲幅已大，輪動至下游的AI PC股上揚，投資人可觀察尚未輪動相關族群進行布局；另近期外資因聖誕節提前過節交投清淡，資金輪動迅速，黃文清建議投資人，可針對年底前八大官股、投信作帳買進的小型股進行布局。
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