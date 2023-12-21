今年起，多所大學寒假提前自本周起陸續展開，且寒假最長達58天，相關受惠概念股包括航空、觀光餐旅及遊戲等三大族群，20日在外資買盤加持下大漲，尤其今年年終尾牙、春酒將報復性回升，上市、上櫃觀光餐旅類股各強漲1.81％、0.73％。
遊戲股大本營在櫃買市場，以櫃買文化創意類股來看，表現也不俗，上漲0.72％，遊指股重要指標股華義，衝上漲停127元，智冠、大宇資、昱泉、宇峻等都大漲1％～7％以上。
篩選航空、觀光餐旅及遊戲股等三大族群中，外資偏多操作股有長榮航、華航、雲品、寒舍、大宇資、雄獅、王品、六福、第一店、富野、新天地、御頂、鳳凰、山富、五福等，除航空雙雄獲法人較明顯加碼外，觀光餐旅股以飯店及旅行社最受青睞。
台大、台師大及台科大等多所大學，自今年起，一學期從18周改為16周，本周末將率先啟動寒假模式，創下史上最長58天寒假，接下來也有些大學也陸續在年底前提前放寒假，線上遊戲及出國旅遊潮將帶動商機，後續值得追蹤營收及獲利表現。
投資專家指出，每年寒暑假來臨前，相關受惠股股價都會提前表態，尤其過去3年很多企業都取消尾牙或春酒，或各部門舉行，但今年各企業集團年終尾牙熱鬧可期，飯店、餐飲業者將迎營收爆發。
台股近來大型權值股稍事休息，類股各挾題材，部分資金轉向傳產股，帶動各傳產股輪漲氣勢強，疫情受惠的生技股、漲價題材的鋼鐵股、碳權交易題材的造紙股等傳產股，近日在盤面輪漲，隨著寒假腳步將近，觀光餐旅股再度躍升市場焦點。
此外，近來選舉行情也持續發酵，從民調消長變化，也成為投資風向球，藍營近來聲勢提升，力主的兩岸紅利概念股以觀光餐旅股為指標，從20日觀光餐旅股成交量能並未明顯放大，但外資似有提前卡位意味；市場正高度關注選情，若藍營民調持續升高，觀光餐旅股有機會再展開一波爆發大漲行情。
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