台股ETF今年配息告一段落，在上市櫃2024年獲利看增，以及美國聯準會（Fed）可望進入降息趨勢下，「愛息族」目光逐漸轉向聚焦明年除息行情，市值及高股息ETF人氣指標0050、0056將於1月除息，成為市場關注目標，兩檔合計達165萬投資人，搶賺年終加薪紅包。
近年參與ETF配息行情已成全民運動，投資人藉由市值型及高股息ETF參與台股行情當道，目前更有「存個股轉向存ETF」、「一年多次領息成主流」，以及「債券ETF熱度直線上升」三大趨勢，元大台灣50、元大高股息等兩大國民ETF成為最佳核心部位基礎，目前合計投資人數高達165萬人，未來在除息議題帶動下，預料持續帶動市場資金轉往自組ETF領息組合。
元大高股息ETF研究團隊分析，以往0056除息前後都會吸引投資人把握除息時機買進，改為季配後此「0056現象」依舊存在，包括參加除息尋求高配息率的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」，甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」。
法人指出，從配息能力來看0056目前不含資本利得的可分配收益高達4.91元，如果0056每年都配2.2元，可以穩配2到3年無虞，對於長抱持有的投資人，0成本目標將在2年內開始實現。
而0050是台股最具代表性ETF，在目前多數投資人仍僅持有高股息ETF，法人建議可適時適度參與市值型ETF的成長潛力。11月外資買超上市台股2,400億元，創史上單月外資買超金額新高 推升台灣加權股價指數單月上漲近9％，為近一年最佳表現。
投信法人分析，若半導體產業下行趨勢結束，2024年開啟新一輪的成長循環，有利於指標龍頭企業營收將開始展開上升趨勢，且隨著股價反應營收、獲利成長，主要持有權值股的市值型ETF，未來將更具有表現機會。
若擴大至股、債ETF配置來看，0056除息月份為1、4、7、10月，不僅可與其他月份除息的季配台股ETF組成月配組合，現階段也很適合與季配債券ETF包括2、5、8、11月除息的元大美債20年、3、6、9、12月除息的元大AAA至A公司債組成月配股債配置。
根據歷史經驗顯示，在「維持」高利率到正式降息這段期間，債券將受惠於利率風險降低，統計回顧2006年及2018年升息結束到降息期間，美國20+年公債指數表現，在2006年、2018年最後一次升息至首次降息間，都上漲11％左右。
至於2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間，則分別上漲42％及26％，凸顯多檔股債ETF組合的配置價值。
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