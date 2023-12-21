漢翔（2634）20日舉行法說會，副總經理黃淑媛指出，新式高教機-勇鷹號今年依約交運17架，明、後年預定各交機18架，維持交機高峰，2026年再交機3架，計劃2026年完成共計交付66架勇鷹號。隨著交機增加，後勤維保需求商機持續擴大，漢翔已成立專責單位投入，營運進補。
漢翔今年前三季營收295億元，每股稅後純益（EPS）2.08元，分別較去年同期成長38％、42％，均為同期最佳，累計前11月營收358億元、年增32％創高。
同為漢翔重大履約里程碑的「鳳展專案」，將空軍F-16A/B型機性能提升為最新型F-16V戰機，漢翔已依約將139架戰機全數升級完畢。漢翔期間累積的經驗，可望與「F-16維修中心」結合，在爭取新購F-16V戰機相關業務，及F-16維修、延壽等商機，具優勢。
至於無人機業務，漢翔具備成熟製造技術與設備，也有完整測試能力等後勤量能，將配合國家政策，與具設計能力公司合作，支持無人機國內自製與維修在地化。
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