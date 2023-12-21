各家雲端服務商設計服務廠

股王世芯-KY（3661）20日召開股東臨時會，通過增發GDR籌資議案。總經理沈翔霖表示，美系雲端服務供應商，明年的訂單估計將比今年更多，CoWoS產能也已爭取到令人滿意的量；力拚最快速度籌措資金，以迎接未來高成長，沈翔霖指出，2024年營收、獲利皆會優於今年。

沈翔霖指出，明年主要製程仍為5奈米，不過預估至2025年3奈米將成為主要貢獻；車用公司持續布局，已開始為知名車廠進行設計，未來將貢獻營運表現。

沈翔霖表示，客戶對明年需求持續樂觀。其中，大客戶7奈米量產持續，其他客戶的主力案件以5奈米為主，3 奈米進度預計2024年設計定案（Tape out），就會開始看到委託設計（NRE）費用認列，量產營收於2025年開始顯著貢獻。

另外，在大陸車用晶片客戶已開始收取NRE費用，明年6月就會開始投片，2025年導入量產，沈翔霖僅透露為知名品牌車廠。Auto、AI雙引擎，為未來重要成長動能。

沈翔霖解釋，世芯開發技術逐步獲得各大CSP業者認可、亦闖出知名度；會辦理GDR係因為現在訂單陸續進來，「非常aggressive!」，希望在農曆年前左右資金到位，減緩公司不少壓力。

沈翔霖強調，公司發展迅速，工程師加班加點與客戶合作進行IP研發，以3奈米設計而言，平均縮短至8個月左右，是眾人努力的成果。

今年先進封裝產能緊張影響已過，沈翔霖分析，在與晶圓代工廠積極爭取之下，明年已取得滿意的產能額度，滿足客戶需求，營收成長將不再設限，隨著產量的放大，產品組合優化，未來毛利率將會優於今年表現。

對於未來越來越多競爭者切入IP領域，沈翔霖相當有信心，世芯已經發展二十餘載，工程師經驗豐富，留任率非常高；另外與客戶合作多年，不會輕易做轉換，產業護城河非常高，在通用型GPU價格持續高昂情況下，ASIC長期趨勢將越發明顯。