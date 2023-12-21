股王世芯-KY（3661）20日召開股東臨時會，通過增發GDR籌資議案。總經理沈翔霖表示，美系雲端服務供應商，明年的訂單估計將比今年更多，CoWoS產能也已爭取到令人滿意的量；力拚最快速度籌措資金，以迎接未來高成長，沈翔霖指出，2024年營收、獲利皆會優於今年。
沈翔霖指出，明年主要製程仍為5奈米，不過預估至2025年3奈米將成為主要貢獻；車用公司持續布局，已開始為知名車廠進行設計，未來將貢獻營運表現。
沈翔霖表示，客戶對明年需求持續樂觀。其中，大客戶7奈米量產持續，其他客戶的主力案件以5奈米為主，3 奈米進度預計2024年設計定案（Tape out），就會開始看到委託設計（NRE）費用認列，量產營收於2025年開始顯著貢獻。
另外，在大陸車用晶片客戶已開始收取NRE費用，明年6月就會開始投片，2025年導入量產，沈翔霖僅透露為知名品牌車廠。Auto、AI雙引擎，為未來重要成長動能。
沈翔霖解釋，世芯開發技術逐步獲得各大CSP業者認可、亦闖出知名度；會辦理GDR係因為現在訂單陸續進來，「非常aggressive!」，希望在農曆年前左右資金到位，減緩公司不少壓力。
沈翔霖強調，公司發展迅速，工程師加班加點與客戶合作進行IP研發，以3奈米設計而言，平均縮短至8個月左右，是眾人努力的成果。
今年先進封裝產能緊張影響已過，沈翔霖分析，在與晶圓代工廠積極爭取之下，明年已取得滿意的產能額度，滿足客戶需求，營收成長將不再設限，隨著產量的放大，產品組合優化，未來毛利率將會優於今年表現。
對於未來越來越多競爭者切入IP領域，沈翔霖相當有信心，世芯已經發展二十餘載，工程師經驗豐富，留任率非常高；另外與客戶合作多年，不會輕易做轉換，產業護城河非常高，在通用型GPU價格持續高昂情況下，ASIC長期趨勢將越發明顯。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：