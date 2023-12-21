全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商─慧榮科技（NasdaqGS:SIMO）日前宣布新組織架構和經營團隊任命，以因應公司全球業務持續成長需求，且變動立即生效。

此次公告的重點是成立終端與車用儲存（Client & Automotive Storage, CAS）和企業級儲存與顯示介面解決方案（Enterprise Storage & Display Interface Solution, ESDI）兩大事業群，以建立更明確且專業的組織架構，實現更快速的創新和更強勁的成長，達到為客戶提供最佳解決方案的承諾。CAS事業群將負責消費級SSD控制晶片、行動儲存控制晶片、Ferri產品和擴充式儲存控制晶片。ESDI事業群則負責企業級SSD控制晶片和顯示介面產品。

因應新組織架構，慧榮科技在經營團隊做了調整，任命原市場行銷暨研發資深副總段喜亭（Nelson Duann）為CAS事業群資深副總，負責消費級SSD控制晶片、行動儲存控制晶片、Ferri產品和擴充式儲存控制晶片的產品規畫、OEM業務開發及OEM專案管理。

周晏逸（Alex Chou）加入公司擔任ESDI事業群資深副總，負責帶領企業級儲存團隊，將業務擴展到資料中心和企業級儲存領域，並將顯示介面業務擴展到PC擴充座市場。

原SMI USA總經理Robert Fan升任為全球業務資深副總暨SMI USA總經理，領導全球業務、FAE和行銷公關等團隊。