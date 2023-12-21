加州能源科技踏步太陽能相關領域己經超過30年以上，並在太陽光電發電系統規劃及設計監造有超過十年的成功經驗，擁有深厚的相關產業經驗及資源，與之不斷的創新與進步，只為積極提供用戶最高品質的太陽能體驗。
立足於綠色產業的加州能源，相較以往EPC商業模式，加州能源已自行投資建案為主，每個廠案都以最高品質去執行，且總是關注客戶需求並適時解決，並思考到地形以及建築設計美感，從中去做美化，榮獲不少好評。案廠實績有公有屋頂、廠房屋頂、地面型、農業措施等，深耕不同層面的類型，並且面面俱到。加州能源累積完成案場超過1,000場、施工案場總量超過200MW、公司自投案場50MW，年電費收入近3億元成果。
近期加州能源除了持續維持自身太陽能品質之外，開始投入全方位電動車充電方案，以便捷、安全、人性化的操作，提供電車多元場域的解決方案。既有場域共用電力，滿足各式機械車位與充電樁用電需求，並擁有API整合串接，系統介接保有各種介面之API、資料庫連結、檔案交換等彈性及客製化服務；及擁有遠距充電監控，以達輕鬆管理，並提供各種充電數據。
加州能源在產業界立足了30年以上，並獲得了用戶的極大好評，除了董事長在於產業界的專精以及面對企業及自身年年都在突破、精進，更用一句來總結自身及公司的理念「誠信正直，永續經營」，秉持強大的信念使得公司保持強大的成長動機，年年持續進步，繳出亮眼的成績。
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