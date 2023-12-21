新光金控旗下元富證券於昨（20）日前往臺大醫院兒童醫院進行耶誕關懷。活動特別邀請魔術師化身為耶誕老人為院童表演魔術，同仁則帶領院童進行摺紙燈籠鍛鍊腦力，元富證券總經理張清發更親自出席贈送耶誕禮物，陪伴小朋友們提前感受濃濃的耶誕歡樂與祝福。
元富證券長期投入關懷弱勢孩童領域，亦積極鼓勵員工投入各項社會公益活動。適逢耶誕節來臨，元富同仁以實際行動為院童帶來耶誕祝福，看到院童開心地與魔術師互動、專注地投入摺紙藝術，收到耶誕禮物時臉上露出的大大笑容，更加備感溫馨。期望透過一年一度的耶誕關懷活動帶給大家更多溫暖與支持，祝願病童們早日康復，迎向美好未來。
充滿濃厚耶誕氛圍與應景裝飾的臺大兒童醫院一樓大廳，讓人宛如來到耶誕嘉年華會。為了讓孩童們感受耶誕歡樂氣氛，活動一開始，元富同仁發送各式可愛造型的耶誕頭飾，成功吸引孩童目光；耶誕歌曲響起，化身為耶誕老人的魔術師帶來精彩的魔術表演與折製造型氣球，小朋友們雀躍不已、歡呼聲此起彼落；緊接著由元富同仁當起小老師，逐桌教學「飛躍gogo龍」摺紙燈籠；最後，在總經理張清發帶領下發送耶誕禮物，並與小朋友們開心擊掌合照。元富特別挑選各式可愛的耶誕玩偶作為禮物，讓小朋友們感受耶誕節的愛與歡樂。
元富證券為國內首家設立創投並長期深耕生技醫療的證券商，是生技業進入資本市場的最佳推手，亦長期投入生技醫療發展及癌症關懷議題，持續朝聯合國SDGs「健康與福祉」目標前行。
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