時報-CBOT穀物期貨

項目 12/20 12/19 漲跌

3月小麥(美分/英斗) 610.00 622.75 -12.75

3月玉米(美分/英斗) 469.75 472.75 -3.00

1月稻米(美元/英擔) 17.36 17.24 +0.12

1月黃豆(美分/英斗) 1308.25 1312.50 -4.25

1月黃豆油(美分/磅) 50.56 50.73 -0.17

1月黃豆粉(美元/噸) 399.90 403.20 -3.30

(倪淑茹)(商品行情網)

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