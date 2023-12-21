一架美國空軍B-1B轟炸機今晚緊急降落在沖繩縣的美軍嘉手納基地，這是該型轟炸機首度飛到嘉手納基地，緊急降落的原因不明。
日本沖繩時報報導，20日晚間8時45分（台灣時間7時45分）左右，美軍的B-1B轟炸機緊急降落在美國空軍嘉手納基地北側跑道，降落時，消防隊等人員已在待命，降落後，由專門人員檢查機體。
日本琉球新報報導，今晚8時左右，2架美國空軍B-1B超音速戰略轟炸機飛抵沖繩美國空軍嘉手納基地，其中一架停在機場跑道上引擎關閉，看似是緊急降落。
B-1B最多可搭載57噸武器，最高速度約1.2馬赫。該型機1980年代中期開始運用，起初搭載著核武。根據美國與蘇聯第一階段削減戰略武器條約（START），目前的機型無法搭載核武，但可大量搭載集束彈等。
南韓媒體報導，北韓18日發射洲際彈道飛彈（ICBM），今天美日韓在朝鮮半島實施與B-1B轟炸機飛行的空中聯合訓練。這機型與飛抵嘉手納基地的轟炸機相似。此轟炸機隸屬於美國南達科他州艾爾斯沃斯空軍基地（Ellsworth Air Force Base）。
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