為提供投資人更便利即時完整的市場資訊查詢管道，櫃買中心即將推出「市場訊息中心」（Market InfoHub）及「ETF訊息中心」（ETF InfoHub）兩大全新資訊平台，採中英文雙語介面，並將於25日同步上線，期望帶來更完備、更便利、更好用的服務及資訊來源。

「市場訊息中心」結合櫃買官方網站與「基本市況報導」（MIS）網站資訊，同時串聯投資人經常使用的「公開資訊觀測站」（MOPS）訊息，提供櫃買市場指數表現、三大法人買賣超、信用交易、鉅額交易及各項買賣成交排行等多元化資訊。

櫃買中心總經理李愛玲表示，「ETF訊息中心」則透過視覺化分析工具提供投資人最新ETF市場資訊，包括資產規模及受益人數等統計數據，同時設計「ETF投資篩選器」功能，投資人可依據資產類別、報酬類型、績效表現等主題，搜尋適合投資理財規劃之上櫃ETF標的相關資訊。

本次推出的「市場訊息中心」及「ETF訊息中心」是經過數個月的精心規劃，不僅分析數據使用流量，考量資料使用者的需求，鎖定熱門統計數據及投資人關注度較高的ETF商品主題，同時以三大目標構思網站服務功能：第一，「Easy」：簡單、友善的使用介面，落實金管會「普惠金融」理念，提供任何年齡或投資資歷的使用者，皆能輕鬆透過兩個平台查詢各項投資資訊。

第二，「Handy」：資訊唾手可得，數據具實用性及可轉移性，挑選投資人點閱率高的熱門數據，以「視覺化」圖表清楚呈現各項資訊與統計數據，同時提供多種下載檔案格式，便利使用者資料搜集進一步分析研究。

第三，Timely：即時連結相關網站資訊，「一站式」整合資訊服務同時匯集多個網站資料來源，投資人透過InfoHub網站查詢單一公司或ETF商品，即可同步獲取最新綜合資訊。

櫃買中心進一步表示，秉持服務投資人的初衷，令人期待的兩個「InfoHub」即將在25日正式上線，因應大數據時代的來臨，櫃買中心將持續優化各項網站資訊服務功能，希望以全方位的視角提升投資人全新的網站查詢體驗，也建議投資人可以將兩個網站加入常用網頁，成為投資路上的好幫手。