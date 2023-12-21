【時報-台北電】因美元指數上揚，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價下跌，但由於全球最大消費國中國，補充庫存以及實物需求堅挺，推振銅價一度漲觸四個半月高點，並限制了銅價跌幅。

分析師表示，中國是全球最大的金屬買家，11月份購買了更多的銅，周三公布的海關數據顯示，中國電解銅進口量較10月份增長了13.5%，達到378,791公噸，加上作為現貨購買欲望指標的實貨銅溢價本周也出現反彈，推振銅價盤中一度漲觸四個半月以來的最高水平，但由於美元指數走強令市場承壓，打擊銅價受美元走強拖累由升轉跌。

終場周三(12/20)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲66美元，報每公噸25,203美元；期鎳上漲107美元，報每公噸16,854美元；期鋅下跌8.5美元，報每公噸2,573美元；期鋁下跌21.5美元，報每公噸2,241美元；期銅下跌11美元，報每公噸8,582.5美元；期鉛上漲18美元，報每公噸2,082.5美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)