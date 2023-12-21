本研究探討國安基金選股之超額報酬，主要針對該基金於第五次（2011年）、第六次（2015年）和第七次（2020年）進場護盤時的持股明細做為研究樣本，以Fama & French（1993）的三因子模型作為控制變數，再建構（1）進場前後的時間因子，（2）投入資金占市值的比重因子，分別與三因子模型進行迴歸分析，觀察國安基金進場前後，護盤成份股之日報酬率差異，以及投入資金比重與報酬之關係，發現在國安基金進場後，持股報酬表現優於進場前，即國安基金介入對股價有正面影響，然而，國安基金投入資金愈高，該股票的報酬率反而愈低，顯示並非投入資金拉抬股價所致。
為了避免不同時期所發生的經濟事件影響股價波動，本研究亦使用傾向分數法，將國安基金成份股設定為實驗組，並找出分數相近的非國安基金選股標為對照組，研究結果顯示被國安基金購入的投資標的，其報酬率高於非國安基金持股。另由這三次護盤的研究樣本發現，國安基金有愈來愈集中持股的趨勢，若對不同護盤時期被重複購買之標的進行迴歸分析，發現其結果較其他護盤選股相比更為顯著。
作者：*國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系副教授郭家豪、國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系張庭涓
*通訊作者E-mail：gjiahau@nycu.
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發表人：郭家豪
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