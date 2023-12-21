台股20日以上漲31點跳空開出，AI攜手電機、航運族群強勢表態，多檔AI族群盤中相繼攻上漲停，航運族群在題材面激勵下延續漲勢，終場加權指數上漲58點收17,635點，台指期上漲59點收17,636點，期現貨正價差0.8點，電子期正價差0.04點、金融期為正價差1.87點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,471口至4,957口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少5,758口至11,465口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,691口至6,303口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.12降至1.06，VIX指數下跌0.23至12.97，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨表示，周二美國公布房地產數據傳來緩解的好消息，11月新屋開工率及營建許可總數均超預期增漲，強化了市場對經濟軟著陸的信心，儘管亞特蘭大聯準會（Fed）總裁Bostic仍表示，Fed不急於開始降息，美股四大指數仍延續漲勢；整體國際股市偏多氛圍仍有利多方表態，不過由於耶誕節將近，交投易轉趨清淡，料盤勢維持高檔震盪格局。

凱基期貨指出，籌碼面來看，外資經歷兩天的收手後，20日現貨買超力道明顯回溫，且期貨留倉部分也大減了近6,000口的空單，為外資近幾日來較明確的偏多操作。