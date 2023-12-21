配合金融監督管理委員會於8月發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，為宣導接軌IFRS永續揭露準則並減緩上市櫃公司之焦慮，櫃買中心即同步推出「接軌IFRS永續揭露準則專區」，內容包含我國接軌架構、IFRS永續揭露準則、宣導專區、實務指引及問答、永續知識等五大主題，提供永續資訊之一站式整合服務。

櫃買中心表示，為持續擴充並優化網站內容及功能，預計將於25日推出上開專區網站2.0版，主要為新增客製化查詢功能。

上市上櫃公司只要輸入公司本身股票代號，即可查詢並產製出專屬於該公司之路徑圖，客製化之內容包含公司之永續報告書、溫室氣體盤查及確信、接軌IFRS永續揭露準則暨董事會不同性別董事不得少於一人，以及獨立董事人數不得少於董事席次三分之一、獨立董事連續任期不得超過三屆等各項政策之法規適用及揭露時程，還有如何查詢現有已上傳之永續報告書與E（環境面）、S（社會面）、G（治理面）各類企業案例等，協助公司及早因應規劃。

此外，本次2.0改版另有新增宣導影片、實務指引及範例等子題，櫃買中心指出，未來也將持續配合本藍圖專案小組之研議進度，陸續推出相關資訊，豐富內容值得投資人期待。