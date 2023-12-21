美股午後急殺，市場嚴重超買，恐逢高獲利入袋，道瓊與那斯達克連9紅止步；外資放假前，連9日買超台股逾千億元，提前押寶AI和大選行情；11月外銷訂單微增1％，結束14個月負成長，預期12月再翻黑；「面板雙虎」友達和群創都樂觀表示，明年「溫和成長」，需求成長率約3～5%；AI太猛了，ETF首見年飆100％，統一FANG+（00757）破史上紀錄。以下為今(21)日財經懶人包：
▲賺到先跑 美股連9紅喊卡
周三美股午後突然出現一陣急殺，主要指數全面大跌，終結近來聯準會轉向鴿派與債息持續回落所帶動的強勁升勢。標普500指數創下9月以來最大單日百分比跌幅。道瓊指數與那斯達克指數連9漲嘎然止步。晶片股表現尤其疲弱，費半跌近3%，輝達重挫3%，美光跌逾4%，台積電ADR大跌3.7%。被視為經濟風向球的聯邦快遞（FedEx）業績與展望不佳，其股價崩跌逾12%，亦給美股帶來壓力。
★四大指數
美股道瓊下跌475.92點或1.27%，收37,082.00點。
NASDAQ下跌225.28點或1.50%，收14,777.94點。
S&P500下跌70.02點或1.47%，收4,698.35點。
費城半導體下跌117.90點或2.86%，收4,007.66點。
▲外資重押選舉行情
國際資金20日大舉買超台股246億元，開啟連續九個交易日買超，尤其多數國際機構法人本周起已陸續進入耶誕假期，籌碼大挪移令市場聯想外資提前押寶大選行情。外資圈人士指出，台股近期題材多點開花，不排除部分資金趁年底選定基本面績優族群，下好離手。
▲11月外銷訂單終結14黑
經濟部統計處20日發布11月外銷訂單金額為506.3億美元，微增1％，結束長達14個月負成長。統計處長黃于玲表示，11月外銷訂單轉為正成長，因去年同月中國大陸封控、基期較低所致，預期12月將再翻黑，全年訂單估年減15％左右，但看好明年優於今年。
▲雙虎齊喊 面板明年安啦
友達董事長彭双浪表示，面板景氣在今年上半年觸底之後緩步爬坡，預期明年市場「溫和成長」，需求成長率大約是3～5％，全年產能利用率也會比今年提升。群創總經理楊柱祥更是看好五大利多助攻，明年面板景氣審慎樂觀。
▲AI瘋牛帶動 首見ETF年漲100％
受惠席捲全球的AI瘋牛行情，國內AI相關ETF基金今年出現飆漲行情，20日出現首檔漲幅超過100％的ETF統一FANG+，寫下史上新紀錄。
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